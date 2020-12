Assassinatos de mulheres crescem 48 por cento no Ceará em 2020. São 332 vítimas

O Ceará deve fechar o ano de 2020 com um aumento aproximado de 50 por cento nos casos de assassinatos de mulheres. Do dia 1º de janeiro a 28 de dezembro o estado já registrou 332 crimes do gênero. Em 12 meses de 2019 esse número foi de 224 casos. O aumento exato é de 48,2 por cento, faltando ainda dois dias para o término do ano.





Dos 332 casos de assassinatos de mulheres neste ano, a maioria ocorreu no Interior. Foram 156 crimes de morte. Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), esse número chegou a 94. Outras 82 mulheres foram mortas na capital cearense.





A média no ano é de 27 mulheres assassinadas no Ceará à cada mês. Os casos mais comuns dentro desta estatística são os feminicídios (casos passionais), latrocínios (roubos seguidos de morte), além dos crimes ligados ao tráfico de drogas e à guerra entre facções criminosas.





Cidades





Além de Fortaleza, com 82 mulheres mortas, as cidades que mais apresentaram crimes do gênero foram: Caucaia (com 33 mortes), Sobral (16), Juazeiro do Norte (13), Aquiraz (10), Maracanaú (10), Maranguape (10) e Quixadá (6).





Entre as vítimas figuraram 37 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. A maioria delas foi morta em Fortaleza e na Região Metropolitana, em crimes com ligação no tráfico de entorpecentes e com organizações criminosas.





Figuram ainda na lista das mulheres assassinadas, 11 idosas com idades de 65 a 82 anos.





(Blog do Fernando Ribeiro)