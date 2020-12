Ladrão confessa que atirou em PM em assalto à Casa & Video

Um dos homens que foi preso pela morte do cabo da Polícia Militar Derinaldo Cardoso, assassinado na última sexta-feira (4), durante um assalto a uma loja da Casa & Video, na Baixada Fluminense, confessou ter sido autor do disparo que tirou a vida do policial.





Jonathan Targino dos Santos, de 23 anos, e um comparsa foram encontrados na favela da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (6).

Jonathan dos Santos, de blusa branca, confessou ter atirado no cabo Cardoso







Jonathan é quem aparece nas filmagens atirando à queima-roupa na cabeça do policial, que não viu o criminoso se aproximar ao seu lado.





Até o momento, três pessoas já foram presas por participação no crime.





O cabo Derinaldo Cardoso foi enterrado neste sábado (5) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A despedida ao policial foi marcada por emoção e honrarias militares. Ele completaria 10 anos na corporação no próximo mês.





Cardoso deixa a esposa e dois filhos.





