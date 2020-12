MATANÇA EM SOBRAL - MULHER É ASSASSINADA COM TIROS NA CABEÇA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Um crime de morte foi registrado na tarde desta segunda-feira (7), por volta das 14h00, no residencial Nova Caiçara.

A vitima foi uma mulher conhecida como "Keke". Segundo informações de populares, dois homens com fardas da empresa Grendene em moto, chegaram no apartamento da mulher e sem nenhuma discussão, efetuaram vários tiros na cabeça da vítima, que morreu no local.

VÍTIMA

Durante o assassinato, um cadeirante identificado como Wesley Bruno foi ferido a bala e socorrido para o hospital.

Sobral registra 125 homicídios dolosos no corrente ano.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.

Mais detalhes em instantes!