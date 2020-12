MEC autoriza segundo curso de Medicina do UNINTA, em Itapipoca, com abertura de processo seletivo para 2021.1

A credibilidade do curso de medicina reconhecido em 2018 com a maior nota do Brasil pelo Ministério da Educação agora alcança a cidade dos três climas. Com a publicação da Portaria Nº 642, de 30 de dezembro de 2020, o Campus fora da sede do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Itapipoca, agora está autorizado a ofertar seu curso de Medicina, com abertura imediata de processo seletivo para ingresso ainda no primeiro semestre de 2021.





O curso é produto do plano de interiorização do ensino superior no Brasil que, mediante edital público do Ministério da Educação (MEC), selecionou após intensa concorrência, ainda no final de 2018, o UNINTA como instituição apta a conduzir a implantação do primeiro curso de medicina na cidade de Itapipoca. A seleção considerou aspectos referentes à qualidade de ensino e à excelência das instituições participantes, ao final da qual o UNINTA foi vencedor, contra universidades e centros universitários de todo o Brasil.





Seguindo a experiência do primeiro curso de medicina do UNINTA, em Sobral, o curso em Itapipoca reúne uma estrutura física em completa sintonia com as mais efetivas metodologias de ensino ativo, permitindo o acúmulo de conhecimentos clínicos, de habilidades técnicas e de formas atitudinais da comunicação, liderança, pró atividade, efetividade e ética profissional, que são fundamentais à formação médica, com preocupação humanística. A estrutura compreende espaços amplos, inclusivos, salas de aula em formato de anfiteatros, salões circulares aproximando docentes e discentes, bibliotecas setoriais e laboratórios em ciências básicas e clínicas, permitindo a prática através de simulações realísticas, preparando o estudante para os grandes desafios da profissão.





A atenção ao estudante é parte da preocupação do curso, com núcleos de atenção psicopedagógica e psicológica disponíveis para auxiliar o estudante em momentos de dificuldade no aprendizado e para cuidar de sua saúde emocional, intelectual e psíquica. Policlínicas, centros de especialidades Médicas, onde serão vivenciados os principais agravos comunitários, e um equipamento hospitalar com mais de 200 leitos, envolvendo todas as clínicas básicas, alta complexidade em serviços cirúrgicos, de emergência e terapia intensiva, complementam uma rede de saúde escola à disposição do acadêmico de medicina do UNINTA em Itapipoca que, além de formar novos médicos, favorecerá a qualificação de especialistas através da oferta de programas de residências médicas, pioneiros nesta região, para que atuem com excelência na rede de atenção loco regional, atualmente com grande demanda na atenção básica, rede de urgência, emergência, assistência hospitalar especializada e domiciliar.





Outro diferencial do curso, que inicia as suas atividades de forma oficial, é a oferta de convênios de internacionalização, que permitirão o acesso dos acadêmicos, sob a forma de estágios curriculares e extra curriculares, a diferentes equipamentos hospitalares em outros países, contribuindo para uma formação diferenciada.





Para a Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos Ponte, Diretora do Centro de Ciências da Saúde do UNINTA, o curso de Medicina no Campus Itapipoca é um marco na Educação Superior no interior do Ceará. “O curso alia um processo de ensino aprendizagem com pressupostos que valorizam o conhecimento da comunidade e já nasce com a experiência de uma instituição de ensino com 21 anos de atuação na educação superior, com um curso de Medicina que atingiu conceito máximo pelo Mec”, afirma. Os impactos positivos do curso também foram ressaltados pela diretora que, em equipe composta também pelo Coordenador do curso, Prof. Dr. Luiz Derwal Salles Junior, e da Pró-Reitora Administrativa do UNINTA, Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá, foi uma das responsáveis pelo projeto e pela implantação da graduação.





“O Curso de Medicina pretende desenvolver projetos voltados às condições de saúde da população na região de abrangência do município, tendo como objetivo refletir de maneira especial sobre as condições de desenvolvimento socioeconômico, de infraestrutura e ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde e desafios que exigem um perfil profissional, crítico e reflexivo, proativo para agir e posicionar-se frente às constantes transformações”, completou.





O Processo Seletivo para ingresso no semestre 2021.1 está disponível no site do UNINTA, em www.uninta.edu.br/vestibulares , com inscrições abertas para as modalidades de ingresso por Prova e por Aproveitamento da Nota do ENEM.