Mulher é presa após agredir a própria mãe de 83 anos; vídeo

Neta, de 35 anos, gravou o momento da agressão. Caso foi registrado como contravenção penal de vias de fato e a suspeita acabou liberada após pagar fiança de R$ 1.045.





Uma mulher, de 57 anos, foi presa nesta quinta-feira (4) após agredir a própria mãe, de 83 anos, em Lucélia (SP). De acordo com a Polícia Civil, foi recebida uma denúncia de agressão contra uma idoso. O denunciante foi até a delegacia, mas não quis se identificar.





Em seguida, o delegado Yuri Munhoz Silveira e um investigador da Polícia Civil foram até o endereço indicado. O delegado contou que, ao chegar ao local, a denúncia foi confirmada, sendo que a própria idosa vítima de agressão e a neta, de 35 anos, narraram o ocorrido. Os policiais ainda tiveram acesso a um vídeo que mostra o momento da agressão.