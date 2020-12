OAB quer impeachment de Bolsonaro "após a pandemia"

Felipe Santa Cruz disse para o Valor que, quando a epidemia de Covid-19 estiver controlada, a OAB deve discutir o impeachment de Jair Bolsonaro:





“Após a pandemia, vamos, sim, abrir esse debate no Conselho Federal. Muitos advogados e conselheiros me cobram isso cotidianamente (…). A insensibilidade e a arrogância do presidente geram condutas que afrontam a legalidade. Acredito que, após a pandemia, o debate sobre seu impedimento ganhará as ruas.”





(O Antagonista)