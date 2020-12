Operação da Polícia Civil investiga ação de quadrilha no Hospital Geral de Fortaleza

Policiais civis cumpriram, na manhã desta quinta-feira (3), seis mandados de busca e apreensão numa investigação que aponta a ação criminosa de uma uma suposta organização criminosa que cobrava taxas por consultas, exames e remédio a pacientes transplantados do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), em Fortaleza.





A “Operação Hígia” revela que o grupo cobraria ilegalmente taxas de pacientes e seus familiares para influenciar na marcação de consultas e exames, bem como garantir o fornecimento das medicações contínuas que são necessárias aos transplantados. A denúncia partiu da própria direção do hospital, que identificou a situação e acionou a Polícia Civil.





Ao todo, 40 policiais civis da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decor), com o apoio de outras unidades policiais da PCCE, cumprem as decisões judiciais contra os alvos da operação, em Fortaleza. Há mandados sendo cumpridos no hospital.





Identificar





Com as ações desta quinta-feira, a polícia busca desmontar o esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos na rede de corrupção investigada, assim como recuperar ativos oriundos de tais práticas criminosas.





Os envolvidos poderão responder pelos crimes de concussão, peculato e organização criminosa. O nome da operação é uma referência à deusa da mitologia grega de nome Hígia, responsável pela preservação da saúde e que originou as palavras higiene e saúde em nosso vocabulário.





(Fernando Ribeiro)