Operação de combate às facções termina com 40 presos em quatro cidades do Sertão Central

Quarenta pessoas presas, veículos, dinheiro e drogas apreendidos. Este foi o resultado final da operação realizada nesta quinta-feira (17), pela Polícia Civil em quatro cidades cearenses, a partir do Município de Quixeramobim, no Sertão Central (a 201Km de Fortaleza).





De acordo com as autoridades, foram cumpridos 52 mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão. Os detidos foras trazidos para Fortaleza e ficarão à disposição da Justiça em unidades do Sistema Penitenciário.





Além de Quixeramobim, os policiais civis realizaram diligências para o cumprimento das ordens judiciais em Madalena, Boa Viagem e na Capital.





Bandidos integrantes de organizações criminosas foram previamente identificados e passaram a ser investigados pela equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixeramobim. A intensidade do tráfico de drogas e o cometimento de crimes graves como assassinatos e roubos foram alvos de inquéritos instaurados naquela unidade.





A operação contou com a participação de 230 policiais civis de várias unidades da Polícia Judiciária do Estado do Ceará, com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





(Fernando Ribeiro)