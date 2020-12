Para estimular vacinação, Doria convida Lula e Dilma para tomarem CoronaVac

Ação semelhante acontecerá nos Estados Unidos: Bill Clinton, Barack Obama e o republicano George W. Bush devem tomar a vacina publicamente para servir de exemplo à população.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convidou ex-presidentes para receberem a CoronaVac no início do cronograma de imunização no estado, previsto para o dia 25 de janeiro — aniversário da capital paulista.





Além dos petistas Lula e Dilma, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), José Sarney (MDB), Michel Temer (MDB) e Collor (PROS) também foram convidados a participar da campanha.





A ex-presidenta Dilma Rousseff já deu sua resposta à coluna do jornalista Leonardo Sakamoto. Ela afirmou que, como mora em Porto Alegre, não pretende se deslocar até a capital paulista para se vacinar, mas se Doria enviar a vacina, "tomará a dose com imensa satisfação".





O intuito do governo de SP é estimular a população a aderir à campanha de vacinação , que começará, no estado, com doses reservadas para profissionais da Saúde, populações indígenas e quilombolas.





A partir de 8 de fevereiro, as doses passam a ser aplicadas a idosos acima de 75 anos. Nessa quadro se encaixam Sarney, 90; FHC, 89; Temer, 80; e Lula, 75.





Dilma, porém, com 74, só poderia se vacinar com o imunizante do Instituto Butantan a partir do dia 15 de Fevereiro. O mesmo vale para Collor, 71, que também mora em outro estado.





Fonte: Último Segundo