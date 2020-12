POLÊMICA: Ivo Gomes acusa Santa Casa de vender vaga na fila de cirurgia e ameaça fazer intervenção

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, abriu guerra contra o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Klebson Carvalho Soares, a quem chamou de canalha e picareta, durante entrevista ao programa Isaías Nicolau, nesta terça-feira (8/12), na rádio Tupinambá. “Ou o bispo intervém e bota ele pra fora ou quem faz a intervenção sou eu”, disse.





O prefeito já tinha representado contra a Santa Casa no Ministério Público, que solicitou providências à Justiça. “Se o juiz não der solução, eu irei ao secretário estadual de Saúde, ao Governador, e vou resolver, vou fazer intervenção municipal na Santa Casa”.





Sobrou também para o bispo diocesano, dom Vasconcelos, provedor da instituição. “Ele sabe de tudo e não toma providência”. O prefeito centrou fogo, porém, no presidente do hospital. “Canalha, mil vezes canalha! Deveria estar na cadeia. Comete crimes diariamente, com a venda de vagas na fila de cirurgia”. A Santa Casa é 100% SUS e não pode cobrar por qualquer procedimento. “Não há nenhum santo ali, exceto as freiras”.





Diante do apresentador Isaías Nicolau, que reiteradamente lhe pedia calma, Ivo Gomes disse que era uma pessoa bem humorada, tranquila, do diálogo, que age com temperança. Uma pessoa sóbria. “Às vezes, reajo de forma desproporcional”. Mas não perdeu a chance para atacar mais uma vez a empresária Marieta Rosenthal, da Fábrica Coelho, a quem chamou de bandida, e que também, segundo ele, deveria estar na cadeia.





Fonte: Sobral Post