Policial Militar aponta arma para o rosto de colega policial após discussão no Centro de São Paulo

Polícia Militar informou que afastou os dois agentes após imagens circularem nesta sexta (4) nas redes sociais. O agente que apontou a arma para o colega foi preso em flagrante por crime militar. Caso teria ocorrido no Centro de São Paulo.





Dois policiais militares foram flagrados em vídeos que circulam nas redes sociais discutindo e um deles apontando a arma para o rosto do outro colega da corporação, no Centro de São Paulo. O caso teria ocorrido na manhã desta sexta-feira (04), na região da Rua Santa Ifigênia, conhecida pelo comércio popular, com trânsito intenso de pedestres e veículos.





Procurada para comentar o assunto, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os agentes da Polícia Militar (PM) envolvidos na discussão foram afastados do patrulhamento de rua assim que as filmagens chegaram ao conhecimento dos seus superiores.





PM aponta a arma para o rosto do colega da corporação, que reage. Caso ocorreu no Centro de São Paulo e foi gravado por pedestres; imagens circulam nas redes sociais — Foto: Reprodução/ Redes sociais





A reportagem apurou que o agente que apontou a arma para o colega de farda foi preso em flagrante pela própria PM, por crime militar. Os dois agentes trabalhavam em um patrulhamento para averiguar mercadorias irregulares na região.





"A Polícia Militar informa que os PMs que aparecem nas imagens foram identificados e imediatamente retirados de serviço. O Comando do Policiamento local está adotando as providências cabíveis em relação aos fatos", informa a nota da pasta da Segurança Pública.





Nas imagens compartilhadas nas redes sociais e aplicativos de mensagens de celular, os PMs usam máscaras e discutem. Em seguida, um deles aponta a arma na direção do rosto do colega da corporação, que empurra seu braço, afastando a arma.





Os vídeos mostram um dos PMs com a arma em punho o tempo todo, mas ele não atira. Pessoas que assistem e filmam a cena começam a gritar: "guerra de PM". Outros policiais militares da equipe, que acompanham a briga, não intervêm e apenas observam.





Posteriormente o policial que havia apontado a arma aparece se afastando. Ele teria sido preso nesse momento pelos outros policiais. Não há informações oficiais sobre o motivo da discussão.

Via Click PB