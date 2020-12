Quatro amigos de Juazeiro do Norte sofrem acidente e morrem na BR-116

Uma colisão entre um carro e um caminhão, na BR 116, em Jaguaribe, na madrugada deste domingo (20), deixou quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida.

O acidente vitimou quatro ocupantes do automóvel, que seguia de Juazeiro do Norte para Fortaleza. O motorista do caminhão saiu ileso.





O acidente ocorreu por volta das 0h50, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 314, da rodovia. O carro, um Toyota Etios, seguia no sentido de Fortaleza, quando colidiu frontalmente com o caminhão, modelo VW/24.280, no sentido contrário. O impacto deixou o caminhão sobre o carro, que tombou na lateral da pista.





Entre os mortos estão a professora Ana Patrícia Paes da Silva e seu namorado, o estudante Hércules de Souza Moreira, de 23 anos. Além disso, morreram na colisão a estudante e cozinheira Ana Beatriz de Almeida Ricarte, de 21 anos, e a engenheira civil Hayarla Mirley Matias de Sousa, dona do veículo.





Uma mulher, identificada como Rebeca Mariah de Sousa Ferrer, psicóloga, que também estava com o grupo, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguaribe, em estado grave. De lá, foi transferida ainda nesta manhã para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza.





Segundo a dona de casa Antônia Anésia de Almeida Ricarte, mãe da Ana Beatriz, a filha resolveu viajar poucas horas antes de partirem. Ela ligou para a família avisando que dividiria a gasolina e viajaria para Fortaleza em passeio.





“Ela era tudo para mim”, disse emocionada. O resgate contou com apoio do Corpo de Bombeiros de Iguatu. De lá, os corpos foram levados ao Instituto médico legal (IML) de Iguatu, de onde seguirão para ser sepultados em Juazeiro do Norte.





As informações são do Diário do Nordeste