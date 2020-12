Sikêra Júnior cogita mudar para o horário nobre e enfrentar o JN: "Vamos derrubar"

O apresentador do programa policial ‘Alterna Nacional’, Sikêra Jr vem constantemente criticando a rede Globo. O apresentador fenômeno da REDETV! que já havia mandado um recado direito para William Bonner, afirmou existir um “plano” da emissora carioca contra milhões de brasileiros. Nos bastidores Sikêra já demonstrou interesse em concorrer diretamente com o Jornal Nacional.





Sikêra que é um grande impulsionador de audiência dos últimos tempos da REDETV! parece não estar de brincadeira e o projeto da emissora se mostra cada dia mais ambicioso, como demonstrado pela contratação do jornalista ex-global Luís Ernesto Lacombe.





O apresentador da REDETV! tem forte identificação com o atual presidente da república, o que tem lhe garantido um público cativo de apoiadores





Críticas veladas à Globo:





De acordo com o comunicador da RedeTV, uma emissora, que não quis citar o nome diretamente, tem perseguido o atual presidente, por quem tem enorme admiração.





Na ocasião, Sikêra Jr mostrava a reportagem de um policial que conseguiu atirar em um bandido que havia roubado R$ 150 mil reais de uma vítima. Ele, então, pontuou que o caso não iria virar pauta no jornal do canal rival – mandando um recado para a Globo.





“Essa é a diferença entre a gente e as outras emissoras. Presta atenção. Existe uma gangue com um único propósito, que é tomar o governo de volta. Vamos derrubar. Ele tirou da gente, vamos derrubar o Bolsonaro. Ele corre risco de vida”, disparou o apresentador, em defesa do político de direita.





Apesar de nunca ter sido mencionado diretamente por Bonner, Sikêra ele tem aproveitado todas as oportunidades para criticar o principal apresentador da Rede Globo. O estopim foram as críticas da Globo pela visita de Flavio Bolsonaro ao seu programa. Na ocasião, Sikêra até debochou da emissora carioca.





O apresentador pediu para ser colocado no horário nobre para bater de frente com o “lobisomem” – como se referiu a Bonner. Ele garantiu que incomodaria. Vale lembrar que Sikêra Jr tem batido todos os recordes no IBOPE da RedeTV!





(República de Curitiba)