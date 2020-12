TRAGÉDIA - Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na zona rural de Itarema-CE

Um acidente deixou cinco mortos e três feridos na noite deste sábado (12) na CE 434, na localidade de Córrego da Volta, na Zona Rural de Itarema. Segundo testemunhas, uma caminhonete L200 foi fazer uma ultrapassagem e colidiu com um Fiat que vinha em direção contrária. Segundo testemunhas, o impacto foi tão violento que quatro, das sete pessoas que estavam no veículo morreram no local, o motorista morreu no hospital municipal Natércia Rios. As duas crianças que sobreviveram e o motorista que causou o acidente foram transferidas para o hospital Santa Casa de Sobral.





Segundo informações de populares, o condutor do veículo estava com sintomas de embriaguez e teria tentado ultrapassar um caminhão e bateu de frente com o outro veículo.





Morreram no local do sinistro: Nicolau Fernandes, sua esposa Maria Ferreira dos Santos, a filha do casal Maria Cleide dos Santos e o neto Carlos Filho. O motorista José Romário dos Santos que conduzia a família foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital local. As vítimas residiam nas comunidades de Oriente e Córrego da Forquilha, na zona rural do município de Itarema.





Com informações de Manoelzinho Canafístula

Foto: Portal Vale do Acaraú 24h