UNINTA e demais instituições da mantenedora AIAMIS adiantam pagamentos e décimos-terceiros e estimulam a economia local

O período extenso de quarentena trouxe grandes abalos à economia mundial. O setor do comércio, principalmente, sofreu com a interrupção de suas atividades e viu muitas empresas fecharem as portas, a exemplo do que ocorreu no município de Sobral, cidade onde se localiza a sede da AIAMIS, mantenedora internacional de educação superior, com presença em 189 municípios e mais de 30 mil estudantes no Brasil, Estados Unidos e Peru.





Ainda buscando a recuperação, o comércio da região norte do estado do Ceará recebeu um forte incentivo para as vendas no período natalino, com a antecipação dos pagamentos da segunda parcela dos décimos-terceiros e dos salários dos quase 2.000 colaboradores das instituições pertencentes à mantenedora, entre elas o Centro Universitário Inta (UNINTA), FAL, FIED e Faculdades Uninta Itapipoca, Sobral e Tianguá.





Os pagamentos antecipados injetaram logo no começo do mês mais de 13 milhões de reais na economia local, favorecendo não só a recuperação do comércio como o desenvolvimento da região.





A prática de pagamento antecipado de salários já é rotineira nas instituições da AIAMIS, é o que confirma o Reitor do UNINTA, Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues. “Sempre prezamos por honrar nossos colaboradores antes mesmo da data prevista pela CLT, que é o 5° dia útil do mês. No caso do décimo-terceiro optamos por pagar a primeira parcela dois meses antes e realizar o pagamento da segunda parcela semanas antes da data prevista, que seria dia 20. Esta responsabilidade não beneficia apenas os funcionários das empresas mantidas pela AIAMIS, mas toda a região norte do estado, pois possibilitamos que as pessoas sejam consumidores que têm o poder de comprar à vista, se desejado.”, declarou.