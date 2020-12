VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A TIROS NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (19) no município de Viçosa do Ceará. O crime ocorreu por volta das 03h30 Sítio Laranjeiras, às margens da CE 232, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Marcelo Pereira Neres, 42 anos. Segundo informações, os autores do crime teriam sido dois homens em uma motocicleta.





De acordo com a polícia, a vítima tinha um Mandado de Prisão em aberto expedido pela Comarca de Ubajara. O corpo foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense. O destacamento local realiza diligências no sentido de prender os autores do crime.