VIOLÊNCIA: MULHER É ENCONTRADA MORTA A TIROS DENTRO DE CASA EM TIANGUÁ

Uma mulher foi encontrada morta com pelo menos quatro perfurações a bala no interior da casa onde morava em um loteamento em frente a BR 222 próximo ao bairro Catatau em Tianguá.





A vítima tinha 37 anos e foi identificada como Rita Canuto Veras. Segundo informações preliminares obtidas pela PM, ela morava há alguns meses no imóvel em companhia de uma amiga que ao retornar de uma viagem na tarde desta quarta-feira (16) encontrou a vítima em óbito dentro do imóvel. Ainda não há informações de como o crime aconteceu. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar resguardaram o local do crime até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





A Policia Civil abriu inquérito e investiga o caso a fim de identificar e prender o autor do homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)