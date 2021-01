Acidente mata passageiro de caminhoneta na CE-085, em Paraipaba

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito ocorrido no começo da manhã desta segunda-feira (18), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O desastre aconteceu na rodovia estadual CE-085, na localidade de Camburão, no Município de Paraipaba (a 130Km de Fortaleza).





O acidente aconteceu no momento em que chovia naquela região e a pista estava escorregadia. Uma caminhonete modelo L-200 acabou saindo da pista e se chocando contra o poste de sustentação de placas da sinalização da rodovia. Um dos passageiros ficou preso nas ferragens e morreu no local, enquanto o guiador saiu ferido e foi levado para um hospital da região, de acordo com moradores da localidade.





Uma equipe da Companhia de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate do corpo da vítima, que ficou preso nas ferragens da caminhonete. Os bombeiros tiveram que usar um desencarcerador hidráulico para corta os destroços da caminhoneta e retirar o corpo.





Os ocupantes da caminhoneta não tiveram as identidades reveladas.





Fim de semana





No fim de semana,nove pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Horizonte (dois mortos num choque de moto contra um poste), Capital (colisão moto x ônibus na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha), Russas (colisão envolvendo motocicleta na Estrada da Fruta), Jaguaribe (queda de moto no Distrito de Feiticeiro), Quixeramobim (choque de moto, na CE-060), Araripe (pedestre atropelado por motocicleta no Distrito de Pajeú), Salitre (capotamento de veículo na CE-187) e Potengi (choque de moto na CE-292, na localidade de Vila Central).





(Fernando Ribeiro)