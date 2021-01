Bandido é morto a tiros durante assalto a uma padaria em Fortaleza

Mais uma tentativa de assalto termina em tiroteio e morte em Fortaleza. O caso ocorreu no começo da manhã desta quarta-feira (27), na Zona Sul da Capital. Dois bandidos tentaram praticar um roubo a uma padaria, no bairro Vila Peri, mas um agente da Segurança Pública que passava pelo local, à paisana, reagiu.





Na troca de tiros no local, um dos assaltantes acabou sendo baleado e morto no momento em que tentava fugir numa motocicleta. Ele tombou ao lado do veículo, no cruzamento das ruas Costa Freire e Plácido de Castro. O comparsa tentou fugir, mas foi também baleado e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de emergência daquela região da cidade.





O bandido morto não foi ainda identificado. Seu corpo foi levado para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde aguardará reconhecimento por parte de familiares.





Já o assaltante baleado – atingido a tiros em uma das pernas – será conduzido a uma delegacia para ser autuado em flagrante logo que receba alta médica.





O agente da Segurança Pública (identidade preservada) apresentou-se espontaneamente na delegacia da região, onde foi ouvido e liberado em seguida.





Policial ferido





Em outra ocorrência semelhante, na manhã de segunda-feira (27), um policial penal ficou ferido ao reagir a um assalto no Centro de Fortaleza. O agente foi atacado quando seguia para uma agência bancária. Na noite desta terça-feira (26), três suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Civil.





(Fernando Ribeiro)