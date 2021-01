BARBÁRIE: Mãe mata a filha e arranca os olhos e a língua no Povoado São Cristóvão, em Maravilha (AL)

Uma mãe matou a própria filha de 5 anos e arrancou os olhos e a língua da criança. O crime bárbaro foi registrado na noite deste domingo (24), na residência onde a família reside, no Povoado São Cristóvão, município de Maravilha. A criança foi identificada como Brenda Carollyne Pereira da Silva, de 5 anos.





De acordo com informações do repórter André Henrique, da Rádio Correio do Sertão, a genitora utilizou uma tesoura para arrancar os olhos e a língua da criança. Vizinhos relataram que ela sofre de depressão e tem problemas psiquiátricos.





Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), foram acionados e constataram o infanticídio. Ao chegar no local, encontraram a mãe deitada no chão “rezando o terço” e a criança morta.





Ela foi presa em flagrante e encaminhada até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (1ª DRP), onde será apresentada ao delegado Válter Fontes que adotará as medidas cabíveis.





Via portal Sertão na Hora