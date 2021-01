Bolsonaro detona decisão de Ministro do STF: “Sentença esfarrapada.”

O presidente Bolsonaro reclamou de decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin que derrubou a medida do governo que zerava a alíquota para a importação de pistolas e revólveres.





“Camex (Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior) reduziu em 20% o imposto sobre importação de armas. O STF, mais uma vez, créu (sic): “Tem que ter dinheiro para covid”. Desculpa esfarrapada. Decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal. Sentença esfarrapada.”





Além de reclamação à Corte, o presidente fez uma sinalização aos caminhoneiros: o anúncio de menos impostos em pneus. Grupos do setor planejam uma nova greve nacional para 1º de fevereiro. A adesão, no entanto, ainda é incerta.





“A tarifa de importação de pneus está 16%, conversei com Paulo Guedes, vamos zerar. Semana que vem a tarifa deve estar zerada para nossos caminhoneiros”, afirmou Bolsonaro.





(Folha da República)