CAMILO PROMETEU E NÃO CUMPRIU: "Vou fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor desse País"

No dia 20 de fevereiro de 2018, o governador Camilo Santana afirmou, em bate-papo ao vivo em sua Fanpage no Facebook, que sua intenção era "fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor Polícia Civil desse País".





Informações colhidas pela nossa reportagem, o governador ainda não concedeu nem as promoções referente ao ano de 2019.





A categoria de Escrivães e Inspetores do Ceará tem a antepenúltima posição no ranking salarial do Brasil. O dado é da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL). Além da questão salarial, o Ceará tem o pior efetivo proporcional do país.