Cantora Amanda Wanessa sofre grave acidente de carro

Nesta segunda-feira (4), a cantora Amanda Wanessa sofreu um acidente grave de carro, em Barreiros (PE). De acordo com informações iniciais, compartilhadas em uma rede social, Amanda teve que ser levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e está intubada. Ela está no Real Hospital Português, em Recife.





O automóvel no qual Amanda estava se envolveu em uma batida com um caminhão. O acidente aconteceu na rodovia PE-60.





Amanda Wanessa estava desacordada quando foi retirada das ferragens do veículo. Ela estava no banco do motorista, uma vez que conduzia o carro.





Outras pessoas, incluindo Odilon, pai de Amanda, e a filha da cantora, Mel, estavam no automóvel. Dobson, esposo da cantora, não estava no veículo.





Mel quebrou o braço, e Odilon teve escoriações leves. Apesar do acidente, eles passam bem. Já Amanda sofreu fraturas múltiplas.





Nas redes sociais, a cantora Cláudia Canção e outros amigos de Amanda estão pedindo oração por ela.