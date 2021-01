Bilionário chinês "desaparece" após fazer críticas ao governo

O “sumiço” de um dos homens mais ricos do mundo, o chinês Jack Ma, gerou questionamentos pelo mundo. Fundador do site Alibaba, Jack Ma não foi mais visto em público após fazer críticas contra o governo da China há dois meses.





O episódio mais emblemático diz respeito a um show de talentos da África. Jack Ma era um dos jurados da atração, mas teve sua foto excluída do site e de um vídeo promocional sobre o último episódio do programa. O episódio do Heróis de Negócios da África foi gravado em outubro.





Uma porta-voz do Alibaba informou à agência Reuters que a ausência ocorreu devido a um conflito de agenda.





Na última vez que o bilionário apareceu em público, ele criticou o sistema regulatório da China e disse que os bancos chineses são responsáveis por desacelerar o processo de inovação de empresas.





As declarações custaram caro a Jack Ma. O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou a suspensão da oferta pública de ações (IPO, em inglês) do Ant Group, de propriedade do empresário.





Jack Ma é o segundo homem mais rico da China e possui uma fortuna avaliada em 50 bilhões de dólares.