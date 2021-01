Casal de PMs é obrigado a mudar de casa após sofrer ataque e ameaça de bandidos

Ameaçado de morte e ainda relembrando o ataque recente que sofreu de bandidos, um casal de policiais militares do Ceará decidiu ir embora da casa em que vivia com os filhos. O fato foi registrado em vídeo que agora é replicado nas redes sociais.





O caso aconteceu no Município de Pentecoste (a 88Km de Fortaleza). O policial que aparece na gravação se identifica como cabo PM E. Pereira. No vídeo ele está ao lado da esposa, a também cabo PM Clarissa, e os dois filhos do casal, duas crianças.





Na semana passada, bandidos fortemente armados tentaram invadir a casa dos militares e matá-los. De forma desesperada, a esposa pediu ajuda aos colegas e, rapidamente, várias viaturas da PM compareceram ao local. Os bandidos, porém, fugiram e não foram, ainda, localizados.





Em depoimento dramático, o cabo Pereira relata que, para proteger a vida das crianças e da esposa, está indo embora da casa onde a família morava. Para realizara mudança, o casal recebeu a escolta de colegas da corporação.





“Nesse momento, a gente está deixando a nossa casa, escoltados pelos nossos irmãos, depois que quatro elementos vieram tentar contra a minha vida e da minha esposa pelo simples motivo de sermos policiais militares. Chegaram tocando terror, com revólver nas mãos. Estou fazendo esse vídeo para agradecer os meus irmãos. O primeiro socorro veio de Deus e, depois, de vocês”, disse Pereira em uma mensagem aos colegas de farda.





Expulsos de casa





Esta não é a primeira vez que policiais militares são obrigados a abandonar suas casas diante de ameaças de morte feitas por criminosos pertencentes a facções criminosas.





Bandidos têm provocado atentados contra militares em vários bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza. No último domingo, um ex-PM e sua esposa foram mortos em casa, em Caucaia, por bandidos de uma facção. Teria sido uma retaliação pela recente morte de um bandido durante troca de tiros com a Polícia.





(Fernando Ribeiro)