Casal e estudante mortos em acidente na Bahia serão velados em Brasília; corpos não foram liberados

Carro com família caiu de ribanceira e passou seis dias desaparecido. Os três mortos iam passar férias em Sobral.





Os corpos do casal de técnicos de enfermagem e da estudante que iriam passar férias em Sobral e estavam desaparecidos desde 12 de janeiro serão velados em Brasília, onde moravam. O carro com os três foi encontrado por uma equipe de buscas que circulava a pé, nesta segunda-feira (18), distrito de Formosa do Rio Preto (BA), em uma ribanceira, conforme a Polícia Rodoviária Federal da Bahia.





O cearense José Cleves Araújo, a companheira Thatiele Cardoso Aures, e a filha de José, a estudante Giovana Araújo foram encontrados já sem vida, por volta de 12h40. A família saiu de Brasília na madrugada de terça-feira (12) para passar férias em Sobral, na Região Norte do estado.





Conforme uma familiar de José Cleves, ainda não há previsão para que os corpos sejam liberados para a família. Os corpos foram encaminhados para Instituto Médico Legal, onde passarão por exames para confirmar as identidades.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Barreiras, que fazia buscas pelo casal desde sábado (16), a hipótese é de que o motorista tenha cochilado durante o trajeto e o carro saiu da pista. O veículo capotou e caiu da ribanceira com as rodas para cima, em uma área de pouca visibilidade e com muita vegetação.





Ainda conforme a PRF, é possível que algum deles tenha sobrevivido à queda, mas não conseguiu deixar o carro, pois as portas do veículo foram achatadas com o acidente, impedindo a saída. Como o veículo não deixou marcas de frenagem na pista e só podia ser visualizado por pessoas a pé, que se aproximassem do local, as buscas foram dificultadas.





Os três perderam o contato com a família na terça-feira (12), após passarem pelo município de Luís Eduardo Magalhães, de acordo com a irmã de José, Sônia Cordeiro. Ela disse que, em seu último contato, José afirmou que voltaria a ligar, o que não ocorreu.





Após a equipe achar o veículo, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou os óbitos.





Buscas





Um policial da PRF de Barreiras, que não quis ser identificado, afirmou ser a primeira vez que atendeu uma ocorrência de um veículo que passou mais de 6 dias desaparecido. Além da PRF, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros da Bahia também realizavam buscas.





De acordo com o policial, as equipes trabalhavam com três vertentes: acidente, sequestro e a possibilidade de o carro ter quebrado em uma área de difícil acesso e sem sinal de comunicação.





Foram utilizados drones da PRF e um helicóptero da Polícia Militar nas buscas. Equipes percorreram a região de Barreiras, da rodovia BR-135 até a divisa do estado do Piauí, e áreas ribeirinhas.





(DN)