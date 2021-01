DENÚNCIA: O BAIRRO NOSSA SRA. DE FÁTIMA ESTÁ ABANDONADO!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a situação lastimável em que se encontra o Bairro N. Sra. de Fátima, precisamente na rua Francisco Glauber Dieb Lima.

Veja a íntegra da denúncia:

"Gostaria de fazer uma denuncia sobre o descaso que se encontra a rua Francisco Glauber Dieb Lima no bairro Nsra. de Fatima, "já faz 3 anos que pedimos ajuda a prefeitura mais especificamente ao secretario "Davi Bastos", para resolver o problema e nada é resolvido pedimos aos governantes acima do secretario que resolva o problema, pois o secretario fez pouco caso da situação, inclusive foi aberto reclamação na "ouvidoria do município", porem sem respostas. Toda quadra chuvosa sofremos com o mesmo problema, segue imagens da situação que fica a rua toda vez que chove. A rua fica atrás do condomínio Living Space."