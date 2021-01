DERRAMAMENTO DE SANGUE EM FRECHEIRINHA/CE!

Uma tentativa de homicídio foi registrada no início da tarde deste domingo (03) na cidade de Frecherinha/CE. Um jovem identificado apenas por “Perninha” foi alvejado com vários tiros de revólver na cabeça. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi abordada por dois homens que ocupavam uma motocicleta e efetuaram os disparos e logo em seguida fugiram em rumo ignorado. A polícia militar foi acionada para o local, onde foram realizados os primeiros levantamentos a fim de identificar os autores do crime. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral e seu estado de saúde é grave.





A Polícia Civil de Tianguá irá investigar o crime.





Com informações de Sobral na Mídia