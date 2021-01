DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (11) na localidade de Retiro, município de Cariré.

Dois jovens foram executados com vários tiros nas costas e na cabeça após serem abordados por dois indivíduos que ocupavam uma moto.

De acordo com as primeiras informações, os criminosos depois que deram os primeiros disparos e que as vítimas caíram ao solo efetuaram disparos a queima roupa numa demonstração de execução sumária.





A população do pequeno distrito ficou assustada e com muito medo por conta de tamanha violência utilizada pelos criminosos. A polícia militar compareceu no local e nesse momento está realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.





A Polícia Civil irá investigar o duplo homicídio.





Com informações de Olivando Alves/Sobral na Mídia