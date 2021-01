Fiéis fazem campanha de oração por padre diagnosticado com tumor no pulmão

Padre Marcos Ronney é conhecido na internet por responder com humor nas redes sociais e foi internado no último domingo (17).

Padre Marcos Ronney, da Paróquia Santuário, do município cearense de Chorozinho, foi diagnosticado com tumor no pulmão na última quinta-feira (21). O sacerdote é destaque nas redes sociais, com mais de 224 mil seguidores no Instagram, e se tornou conhecido pelas interações bem-humoradas com os fiéis católicos.





No domingo (17), Ronney utilizou o Instagram para comunicar os seguidores sobre uma internação por suspeita de Covid-19, ainda sem fatos claros sobre o real quadro de saúde. "Mesmo sem saber o resultado do teste procurei logo ajuda médica antes que fosse tarde. Estou bem, sendo muito bem cuidado", relatou o pároco.





Em resposta, amigos próximos e fiéis pedem orações para recuperação rápida do padre influencer. "Que Deus te abençoe e que o senhor se recupere rápido. Vou incluí-lo nas minhas orações", escreveu uma das seguidoras.





Apesar das frases de tranquilidade após o teste para detectar a Covid-19, o religioso também pediu por orações dos que o acompanham. Na mesma publicação, deixou claro o desejo de se unir a outras famílias que estivessem passando por complicações por conta do coronavírus. "Que possamos levantar um clamor a Deus pelos que sofrem pois tenho certeza que ele nos ouvirá", pontuou.

No entanto, nova postagem no Instagram, feita na terça (19), revelou o resultado negativo do teste para Covid. Segundo a atualização, o padre seguiu internado para a realização de novos exames e uma biópsia para investigar possível infecção no pulmão.





Somente na atualização de quinta, quando o procedimento cirúrgico e o tratamento de quimioterapia foram confirmados por meio dos Stories, o diagnóstico oficial do tumor foi oficializado. A notícia levou os seguidores a deixarem mensagens de apoio. "As nossas orações pelo restabelecimento da saúde do padre Ronney", declarou a Arquidiocese de Fortaleza em um dos comentários. "Deus te abençoe, meu amigo. Em oração!", disse a influencer Mirella Vieira.





Confira abaixo o último comunicado sobre o estado do padre:





"O Padre Ronney foi diagnosticado com um tumor no pulmão. Amanhã pela manhã vai fazer um procedimento cirúrgico para coletar material para uma biópsia. E em breve deve começar um tratamento de quimioterapia. Possamos, então, intensificar nossas orações por ele".





