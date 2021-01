GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA UMA VITIMA FATAL EM CARNAUBAL

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete hilux deixou um homem morto no inicio da madrugada deste domingo (03) em Carnaubal. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 00h30, na rodovia CE-323, no trecho que dá acesso ao distrito de Inhuçu/São Benedito.





O condutor da moto identificado como Rodrigo Oliveira de Souza, 25 anos, não resistiu e morreu na hora. O motorista da hilux não foi encontrado no local do acidente.





Policiais do Destacamento de Carnaubal e PRE (Polícia Rodoviária Estadual) estiveram no local da ocorrência para as providencias cabíveis. O corpo da vítima foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)