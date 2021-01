Na manhã desta quarta-feira (27), o corpo do jovem Messias Sousa Siqueira, 19 anos, foi encontrado boiando com sinais de tiros no açude de Forquilha. O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira (25).





O perícia recolheu o corpo para ser periciado no IML de Sobral.





O município de Forquilha já registra 5 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil está investigando o caso.