Idosos de 93 e 95 anos são presos em banco ao tentar aplicar golpe

Dois idosos, de 93 e 95 anos, estão entre os presos de uma operação contra fraudes a benefícios do INSS deflagrada ontem (07) em Bom Jesus, no sul do Piauí. Eles são suspeitos de tentativa de estelionato e associação criminosa.





De acordo com a polícia, os idosos, identificados apenas pelas iniciais F.M.O (93) e F.S.A (95), tentavam retirar benefícios previdenciários utilizando documentos falsificados. Eles são naturais do estado do Maranhão e estariam em Bom Jesus apenas para a prática.





"Eles se passavam por outras pessoas para poder sacar o benefício delas, utilizando documentos falsos" informou o delegado Jucier Santos, titular da Delegacia Regional de Bom Jesus.





A prisão aconteceu após denúncia de que um homem estaria utilizando documentos falsos para retirada de benefício. Após a comprovação do crime, policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança da agência, onde foi verificado que o suspeito contava com a participação de outras pessoas na prática criminosa, localizadas e presas posteriormente.





Ainda de acordo com a Polícia, a idosa F.S.A (95) foi detida utilizando uma cadeira de rodas, que seria apenas um disfarce. "Ela utilizava a cadeira apenas para praticar o golpe", informou o delegado.





Além dos dois idosos, outras três pessoas foram presas, dois homens e uma mulher. Dois deles atuavam como acompanhantes dos idosos durante a tentativa de golpes. O outro era o motorista do grupo.





O Delegado Jucier Santos, titular da Delegacia Regional de Bom Jesus, informou ao Cidadeverde.com que existe a suspeita de participação de outras pessoas no grupo que tentava sacar benefícios. Segundo ele, as investigações devem continuar para tentar identificar outros possíveis envolvidos e os demais detalhes do esquema, como a origem dos documentos falsificados.





Os cinco suspeitos permanecem presos, aguardando manifestação judicial. Eles devem ser indiciados por tentativa de estelionato e associação criminosa.





Fonte: Cidade Verde