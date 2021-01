IMAGENS CHOCANTES! Mulher é flagrada arrastando gato amarrado em moto pelas ruas do Pará

Uma mulher foi flagrada arrastando um gato amarrado pelas patas em uma moto pelas ruas do municíp io de Bonito, no nordeste do Pará. Imagens de celular registraram o caso.





O vídeo, feito por uma pessoa que passava pelo local, mostra o animal sendo puxado por alguns quilômetros. Várias pessoas assistem a cena, mas ninguém tenta impedir que a mulher siga arrastando o gato.





Em nota, a Polícia Civil do município de Bonito disse que está apurando o caso, que já identificou a condutora da moto e que ela foi intimada a prestar esclarecimentos.





A mulher que aparece nas imagens confirmou à TV Liberal que arrastou o gato, mas disse que o animal já estava morto e que apenas estava levando o bicho para outro local.

Com informações do G1

Vídeo: YouTube