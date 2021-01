Câmeras de segurança registrou o exato momento em que dois assassinos não indentificados entram na casa de um PM armados no bairro do SIM em Feira de Santana-Bahia, e disparam com arma de fogo contra o militar.





Conforme a Polícia o caso aconteceu por volta das 12h, em um espaço de eventos localizado na Rua Artêmia Pires. A vítima foi identificada como Washington Luis Lima Silva.