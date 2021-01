IMAGENS FORTES! Homem ataca, agride policiais militares com barra de ferro e é morto a tiros. VEJA VÍDEO

Um homem em possível surto psicótico atacou uma equipe da Polícia Militar com uma barra de ferro, no final da tarde desta segunda-feira (11), no distrito de Icoaraci, em Belém.





Um policial recebeu golpes no rosto quando estava caído no chão. De acordo com testemunhas, o homem em surto foi baleado e faleceu no local.





Segundo informações iniciais de testemunhas, a guarnição da PM foi chamada até o local para conter o homem, que estava em um possível surto. Armado de uma barra de ferro, o homem avança contra os policiais, que atiraram balas de borracha.





Os tiros de borracha, no entanto, não contiveram o homem. Ele seguiu avançando contra um PM e, quando o agente caiu ao chão, desferiu diversos golpes com a barra de ferro na cabeça do policial.









Fonte: Diário Online / Portal do Zacarias