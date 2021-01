IMAGENS FORTES: "Justiceiro" mata um bandido e o comparsa é preso pela polícia quando faziam arrastão

Um “justiceiro” vestido de preto e que apareceu de forma surpreendente em cima de uma motocicleta da mesma cor da roupa que ele usava matou um bandido a tiros e o outro conseguiu escapar, mas foi preso logo em seguida por policiais militares da 13ª Cicom.





Passavam das 22h de sexta-feira, 8, e segundo versão de testemunhas, os dois criminosos estavam armados com simulacros de pistolas e estavam assaltando pessoas em algumas ruas do bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus.





Quando chegaram na frente de um mercadinho de estivas em geral situado na Rua São Salvador e se preparavam para assaltar o estabelecimento o “justiceiro” apareceu de arma em punho e disparou vários tiros contra a dupla criminosa.





Um dos bandidos tombou na hora com um tiro que atravessou o seu pescoço, um segundo perfurou o abdome e o segundo assaltante só conseguiu escapar, de acordo com uma pessoa que presenciou todo o episódio, porque se escondeu atrás de um muro e depois de embrenhou em um matagal.





Após a morte instantânea de um dos bandidos o local começou a ficar aglomerado de moradores por isso o “Justiceiro” desistiu de perseguir o outro assaltante e fugiu do local, seguindo em outra direção em sua motocicleta.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local da surpreendente do “Justiceiro”, mas logo foi confirmado que o bandido que estava tombado na frente de uma residência da Rua São Salvador já estava morto.





Ninguém soube informar de quem se tratava o homem que apareceu em sua motocicleta para matar um dos bandidos, mas o proprietário do mercadinho que estava prestes a ser assaltado pela dupla, não se identificou, mas se disse grato ao “Justiceiro” desconhecido.





A equipe do IML removeu o corpo após a perícia criminal ser concluída e os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também fazerem sua parte no local onde um dos bandidos praticou os últimos assaltos de sua vida.





IMAGENS FORTES

Fonte: Portal do Zacarias