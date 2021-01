Ivo Gomes toma posse para segundo mandato como prefeito de Sobral; vereadores também assumem cargos

O prefeito reeleito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), tomou posse na tarde desta sexta-feira (1º), para o mandato 2021-2024. A vice é a enfermeira Christianne Coelho (PT). A chapa foi eleita no último dia 15 de novembro, com 59,23% dos votos.





Ivo elencou a volta às aulas devido à pandemia de Covid-19, a recuperação da Economia com o fim do auxílio emergencial, e a preparação para a chegada da vacina contra o coronavírus como alguns dos principais desafios para a próxima gestão.





"Foi um ano muito atípico em relação do aumento dos indicadores de violência. Esse ano nós batemos os recordes históricos de homicídios. Foi um ano muito difícil, e a gente já está se encontrando com as autoridades policiais de Sobral", destacou o prefeito reeleito sobre a questão da segurança pública.





Além da posse no Executivo, também aconteceu a cerimônia de posse dos 21 vereadores eleitos em Sobral. O evento marcou a eleição de Paulão Albuquerque (PDT) para a diretoria da mesa. Anteriormente, a Casa era presidida por Carlos do Calisto (PDT).





(Diário do Nordeste)

Foto: Mateus Ferreira