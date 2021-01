Jovens que atacaram PMs em Pentecoste se apresentam à Polícia e são liberados

Um jovem de 19 anos e um adolescente de 15, se apresentaram à Polícia Civil nesta quinta-feira (14) e confessaram terem sido os autores do ataque contra a residência de um casal de policiais militares no Município de Pentecoste (a 88Km de Fortaleza). Os dois prestaram depoimento e foram, em seguida, liberados. A Polícia continua investigando o caso e buscando identificar outros envolvidos. O casal de PMs teve que abandonar a casa em que morava por conta das ameaças feitas pelos bandidos que seriam membros de uma facção.





Em nota à Imprensa, o Comando-Geral da PM, através de sua Assessoria de Comunicação (Ascom), informou que os dois suspeitos se apresentaram na Delegacia de Pentecoste e relataram que, usando um simulacro de arma de fogo, teriam tentado assaltar duas residências em Pentecoste. Numa delas, acabaram se deparando com o casal de policiais militares. O caso ocorreu no último dia 7.





Os dois suspeitos negaram, ainda, que tenham feito ameaças de morte ao casal.





Mudaram





Na última quarta-feira (13), o cabo PM E. Pereira; a esposa dele, cabo PM Clarissa, junto com os dois filhos do casal, foram escoltados por patrulhas da PM no momento em que faziam a mudança. Em um vídeo produzido no local, o militar narrou como aconteceu o ataque armado em sua residência, na semana passada, agradeceu o apoio dos colegas de farda, e revelou que, diante das ameaças dos criminosos, teve que abandonar a casa onde ele e a família moravam.





(Blog Fernando Ribeiro)