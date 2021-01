Juiz decreta prisão de PM que assassinou policial rodoviário em Russas

A Justiça decretou na última quarta-feira (27) a prisão preventiva de um policial militar cearense, acusado de ter assassinado, a tiros, um policial rodoviário federal. O crime ocorreu em novembro último na cidade de Russas (a 164Km de Fortaleza). O acusado deverá ser recolhido a uma cela do Presídio Militar, nesta Capital.





O PM, identificado como José Josenir Soares Bezerra, matou, com vários tiros de pistola, o policial rodoviário José Ésio Bessa Ramos. O crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e o acusado em um bar. Era a noite do dia 14 de novembro quando os dois homens se desentenderam e entraram em luta corporal. Depois disso, o PM foi embora do local, mas voltou minutos depois e praticou o assassinato.





À pedido do promotor de Justiça, Luiz Dionísio de Melo Júnior, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Russas, o juiz de Direito Lucas Sobreira de Barros Fonseca, titular da Vara Única daquele Município, decretou a preventiva do militar.





O caso está sendo acompanhado pelo advogado criminalista Paulo Quezado, contratado como assistente da acusação.





Premeditado





De acordo com o relato do promotor de Justiça na denúncia já encaminhada ao Judiciário, na madrugada do dia 15 de novembro do ano passado, o policial rodoviário José Ésio Bessa Ramos foi morto. Horas antes, vítima e acusado estavam no “Bar do Honorato”, quando começaram a discutir. “Após os xingamentos recíprocos, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima e, logo em seguida, deixou o local, retornando cerca de 20 minutos depois”, quando praticou o crime.





E concluiu o promotor: “Vale salientar que o acusado agiu por motivo eminentemente fútil, tendo em vista que a motivação do crime de homicídios foi uma breve discussão entre o denunciado e a vítima”.





Imagens captadas por uma câmera instalada próximo ao bar onde aconteceu crime mostram o momento em que o PM desce de uma caminhonete e atira contra a vítima, sem que esta tenha chance algumas reagir. A mídia já está inserida nos autos do processo.





(Fernando Ribeiro)