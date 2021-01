MATANÇA EM SÃO BENEDITO: HOMEM É EXECUTADO A TIROS NO BAIRRO ABC

Um homem foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (06), no bairro ABC em São Benedito. A vítima foi identificada como Ednardo Lopes de Abreu, tinha 28 anos e residia na rua Francisco Rubens Brandão.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia militar informou que Ednardo estava em casa quando foi surpreendido por um homem que chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos de pistola contra ele e depois fugiu.





A vítima ainda foi socorrida a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu e veio a óbito.





Equipes do Destacamento local e policiais do Raio realizam diligências na região com o objetivo de capturar os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)