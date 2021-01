MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM DE 15 ANOS É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA COHAB III

Na noite deste sábado (23), por volta das 21h40min, um crime de homicídio foi registrado na COHAB III.

A vítima foi um jovem de apenas 15 anos, identificado como Francisco Aristênio de Sousa Cavalcante, residia no residencial Nova Caiçara. O jovem foi executado com vários tiros. O crime aconteceu na quadra de esportes do bairro. Segundo informações, o jovem foi executado enquanto jogava bola com os amigos.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.

Sobral registra 8 homicídios dolosos no corrente ano.

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.