Miss britânica é presa ao viajar com namorado com covid-19

Casal estava em isolamento obrigatório na Ilha de Barbados e tentaram fugir.





Zara Holland, que foi Miss Grã-Bretanha e estrela do reality show Love Island, foi presa enquanto tentava pegar um avião com seu namorado para sair de Barbados, no Caribe. As informações são do jornal The Sun.





Os dois estavam em Barbados para comemorar o Ano-Novo. Porém, ao chegar ao local, o casal realizou testes e precisaram ficar isolados no hotel. O namorado de Zara, Elliott Love, testou positivo e eles foram avisados que seriam levados para fazer a quarentena em uma base militar.





A miss queria sair do isolamento obrigatório e, portanto, o casal tentou fugir de Barbados em um avião.





Zara e Elliot terão de pagar uma multa de 18 mil libras (cerca de R$ 130 mil) e responder a um processo criminal.





(Pleno News)