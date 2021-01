Vereador suspeito de assalto toma posse de dentro do presídio

Parlamentar foi acompanhando por policiais penais e advogado durante a cerimônia.





A cada eleição, a cada posse, o Brasil parece conseguir se superar no quesito anormalidade na política. Desta vez, o ocorrido nada comum aconteceu na posse de vereadores da cidade de Marizópolis, no Sertão da Paraíba, onde Fábio Júnior Alves de Andrade (PP) tomou posse no parlamento municipal de dentro de um presídio.





Fábio de Nego Chico, como é conhecido, participou da cerimônia através de videoconferência de dentro da Colônia Penal Agrícola de Sousa, onde está preso desde 18 de dezembro do último ano. Eleito com 194 votos, Fábio foi acompanhando durante toda a posse por policiais penais e pelo advogado dele.





O parlamentar cumpre atualmente prisão temporária por suspeita de participar de um assalto que aconteceu em Sousa, também no Sertão paraibano. No ocorrido, três homens se passaram por policiais e roubaram dinheiro e cheques de um empresário.





A participação do parlamentar teria ocorrido durante a fuga do trio, conforme o delegado Glauber Fontes. O advogado do vereador, Abdon Lopes, disse que não há evidências do envolvimento do cliente com o crime.





(Pleno News)