Mistério envolve morte de casal encontrado enforcado no Planalto Ayrton Senna

Um caso misterioso está sendo investigado pela Polícia Civil com a ajuda da Perícia Forense. Os corpos de marido e mulher foram encontrados despidos e enforcados dentro de uma residência localizada no bairro Planalto Ayrton Senna, na zona Sul de Fortaleza no fim de semana. A Polícia não sabe, ainda, se ocorreu um duplo homicídio ou se um assassinato seguido de suicídio.





Os corpos foram encontrados no interior da residência do casal, na Rua Planaltina, na noite do último sábado (9). As vítimas foram identificadas como Thális Eduardo Alves de Lira, 24 anos; e sua companheira, a jovem Lorena Graziella Martins da Silva, 19. Um fio foi encontrado em volta do pescoço do casal. A mulher morreu em pé e o marido de joelhos, atados pelo mesmo fio. A forma como os corpos foram encontrados intrigou os peritos.





Moradores da área onde o caso aconteceu não quiseram falar, temendo represálias. A Polícia classificou a ocorrência como “achado de cadáveres” e espera que a Perícia Forense desvende o mistério.





Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local dando início às investigações em torno do fato. Os corpos de marido e mulher foram encaminhados para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





(Fernando Ribeiro)