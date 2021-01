Novo aeroporto de Sobral será entregue no início de 2022

O novo Aeroporto Regional de Sobral, localizado em Mutuca, no distrito de Patriarca, com as obras iniciadas em setembro de 2020, tem previsão de entrega para o início de 2022. Com o novo equipamento, o atual aeroporto será reintegrado à malha urbana.





Na primeira fase em andamento, que custará R$ 40.859.881,58, e prazo de entrega de 540 dias corridos, estão sendo feitos os serviços de construção da pista e do acesso ao novo aeródromo e os serviços de terraplanagem realizados numa área de 143 hectares, localizada a 13 quilômetros da Av. Perimetral de Sobral. As obras estão sendo executadas pelo Consórcio RF/JZ, formado pelas empresas R. Furlani Engenharia Ltda. e JZ Engenharia e Comércio Ltda.





A segunda fase será a construção do terminal de passageiro e realização dos serviços complementares que custarão R$ 14.169.554,88, e prazo de entrega de 10 meses. A empresa vencedora da licitação é a Forteks Engenharia e Serviços Especiais LTDA. Outra licitação será realizada para a conclusão do projeto que contemplará a aquisição de mobiliários e equipamentos.





O novo aeroporto terá pista de pouso e decolagem de 1.800m x 30m, capacidade para receber aeronaves de porte médio, acesso de 2,7km, pista de rolamento, pátio de aeronaves, taxiamento, balizamento noturno, SESCINC (Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio) e terminal de passageiros.





Em nota enviada ao Portal Paraíso, o secretário da Infraestrutura do Estado (Seinfra), Lúcio Gomes, afirmou a obra será fundamental para ajudar no desenvolvimento econômico não só de Sobral, mas de toda a Zona Norte. “Será um aeroporto bem mais amplo e moderno, com capacidade para atender as atuais e futuras necessidades dessa região do estado, que conta com indústrias, universidades, hospitais e outros equipamentos de abrangência regional”, disse.





Com o novo equipamento em operação, a área do atual aeroporto, localizado na Avenida Gerardo Rangel, será integrada à malha urbana de Sobral para a expansão de ruas e avenidas que serão ligadas à Avenida Perimetral beneficiando áreas já urbanizadas. Os 17,3 hectares do atual aeródromo já foi entregue pelo Governo do Estado à Prefeitura de Sobral.





(Portal Paraíso / Edwalcyr)