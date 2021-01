Operação da Polícia Civil prende 21 envolvidos em assassinatos e tráfico na Capital

Vinte e uma pessoas foram capturadas numa megaoperação realizada nesta quarta-feira (13) pela Polícia Civil do Estado do Ceará. As diligências abrangeram as 10 Páreas Integradas de Segurança da Capital, com o objetivo de dar cumprimento a ordens judiciais (mandados) de prisão contra envolvidos em diversos tipos de crimes. A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) e executada pela equipe da Dissuasão Focada e dos 25 Distritos da Capital.





Os mandados de prisões preventivas e temporárias são relativos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo. A ofensiva é um trabalho da Polícia Civil, que teve como objetivo retirar de circulação suspeitos de cometerem crimes qualificados. Além disso, a ação policial também teve como base levantamentos específicos de checagem do Disque-Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Em um dos casos, além do cumprimento do mandado, um homem acabou preso em flagrante por posse irregular de uma arma de fogo. Durante a abordagem policial, uma espingarda foi localizada e apreendida. Todos os suspeitos foram conduzidos para realização de procedimento nas delegacias da Capital.





(Fernando Ribeiro)