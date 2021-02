Pai é preso por estuprar filha de 15 anos com transtorno mental

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na sexta-feira (29), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pela prática de estupro contra a filha de 15 anos, que tem transtorno mental, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo as investigações, além dos abusos, o homem também tem um histórico de agressão contra a mãe da vítima, de 48 anos, ao longo de mais de 20 anos. De acordo com a polícia, foi justamente a mãe da jovem quem compareceu à delegacia, em setembro de 2020, relatando os abusos contra a adolescente.





– Ela ainda contou que tinha fugido com a filha e que, inclusive, teria sido vítima por 27 anos de diversos abusos no âmbito doméstico, que envolviam agressões físicas, verbais e psicológicas – contou a delegada Naira Rajab Bassul ,da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Ibirité.





Segundo o depoimento dos outros três filhos do casal, em uma das agressões, a mãe sofreu um aborto. De acordo com a denúncia da mãe da adolescente, o homem trocou a fralda da jovem em vários momentos, tarefa que não costumava fazer, para tocar as partes íntimas dela.





– Segundo a mãe, ele chegou até mesmo a falar que adoraria manter relações sexuais com uma filha virgem. É importante ressaltar que, mesmo não tendo havido conjunção carnal, a lei prevê que os atos libidinosos em tese configuram o crime de estupro de vulnerável – relatou a delegada.





Ao ser ouvido na delegacia, o homem negou todos os fatos, mas foi encaminhado ao sistema prisional. Ele será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Os levantamentos relativos às violências sofridas pela esposa do preso já foram concluídos e encaminhados à Justiça.





(Paulo Moura)