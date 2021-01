PF faz operação em Catarina e colhe provas da compra de votos nas últimas eleições

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (29) a “Operação Tantos” , com o objetivo de combater crimes eleitorais no Ceará. DE acordo com o órgão, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, sendo seis na cidade de Catarina, na Região dos Inhamuns (a 394Km de Fortaleza) e outros três na Capital, nos bairros Cocó e José Bonifácio.





A ação policial decorre de representação do Ministério Público Eleitoral em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (IJE). Em Inquérito Policial em curso na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, é apurada a prática de captação ilícita de sufrágio, popularmente conhecida como “compra de votos”, nas últimas eleições no município de Catarina.





As investigações já realizadas revelaram a prática de oferecimento de valores, cheques, ameaças, propostas de emprego, uso dos cartões do benefício social e de aumento de salário de servidores públicos em Catarina, em troca de votos, através de estratégias ilícitas com influência política e uso dos recursos do erário municipal.





As buscas objetivam a obtenção de provas na investigação. Os policiais federais apreenderam computadores, celulares e documentos. Não houve prisão.





A pena para o crime eleitoral de compra de votos varia de um a quatro anos de reclusão.





O nome da operação remete a termo utilizado por um dos investigados, que prometia “tantos mil” em troca de votos.





