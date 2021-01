PMCE realiza Operação Duas Rodas no Interior da Região Norte em combate à criminalidade

Visando combater a criminalidade, bem como intensificar o policiamento no interior da região norte do estado, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) deflagrou a “Operação Duas Rodas”. O reforço, que começou na última terça-feira, 5, segue até o final do mês de março deste ano com foco nas abordagens a pessoas que transitam em veículos motorizados. A ação é realizada por policiais militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





A intenção é ampliar as ações preventivas e, assim, reduzir os indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). Serão ações com Barreiras Setoriais, em locais estratégicos e com preferência em trechos mais propensos ao cometimento de quaisquer ações criminosas.





“Essa operação é uma forma de intensificar ações de segurança no interior do estado. Nela são ampliadas as abordagens aos veículos e, com isso, dificultamos a prática de crimes na região norte do Ceará”, explica o comandante o 3º Comando Regional de Policiamento Militar, tenente coronel Adrianísio Paulo.





Assessoria de Comunicação da PMCE